20.04.2017 23:26

На международной выставке «Спорт 2017» была представлена продукция ТМ Forward, сообщает пресс-служба компании.

Сегодня завершилась работа международной выставки «Спорт 2017». Она проходила в КВЦ «Сокольники» с 18 по 20 апреля. Одним из участников события стала ТМ Forward. На стенде компании была представлена коллекция весна-лето 2017. Министр спорта России Павел Колобков, бывший на открытии выставки, также посетил экспозицию марки.









Компания «Форвард» с 2003 года является официальным поставщиком спортивной формы для сборных команд России. При партнерстве с Центром экипировки Forward ежегодно экипирует спортсменов более 200 сборных России по 60 видам спорта, а также паралимпийскую сборную России.

Фотография с сайта компании.