17.02.2017 23:04

Петербургская марка NNedre, специализирующаяся на молодежной одежде, начала выпуск детского ассортимента, пишет dp.ru.

ТМ NNedre начала производство детских коллекций из ткани, остающейся от основных коллекций. Компания специализируется на изготовлении молодежной одежды – толстовок, платьев, брюк. Вещи для малышей выполняются в том же стиле.

«Оборот детской линейки пропорционально зависит от оборота нашей компании: увеличивается количество отходов, а вместе с ним и количество детской одежды, которую мы можем продать, — говорит основательница бренда Нелли Недре. — Думаю, реально прийти к выручке 100 тыс. рублей в месяц — это примерно 2% от желаемого оборота всей компании — через пару лет».

Петербургская торговая марка NNedre основана в 2013 году. Выручка компании в 2016 году составила 16 млн рублей. К концу 2017 года фирма планирует подойти с выручкой 23–24 млн рублей. Продукция NNedre реализуется через фирменный магазин в северной столице, оптовые продажи в регионы России и интернет-магазин.