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ТМ Orby приняла участие в Международной детской неделе моды в Санкт-Петербурге

24.04.2017  16:33

В показах на Международной детской неделе моды в Санкт-Петербурге участвовала продукция марки детской одежды Orby, сообщает пресс-служба компании.

Международная детская неделя моды International Kids Fashion Week прошла в Санкт-Петербурге с 12 по 16 апреля. Российская марка одежды Orby стала участником события. На подиуме была представлена коллекция бренда сезона весна-лето 2017. За два дня в одежде Orby появились более 80 моделей.

Orby — это крупный российский производитель детской одежды, который развивает три бренда: Orby, Orby School, предлагающий школьную одежду и Boom! By Orby, предлагающий демократичную детскую одежду от 1 до 12 лет и рассчитанную на массового покупателя.

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