Британская топ-модель Наоми Кэмпбелл разработала капсульную коллекцию в тесном сотрудничестве с немецким fashion & lifestyle брендом Tom Tailor, сообщает компания.

Наоми Кэмпбелл добавила новые акценты в коллекцию, создав гламурные и дерзкие модели для вечеринок.

Капсульная коллекция, созданная супермоделью Наоми Кэмпбелл, будет представлена в pop-up магазине Tom Tailor в универмаге «Цветной» с 10 по 16 ноября 2017 года.

Tom Tailor Group — вертикально-интегрированный международный холдинг, предлагающий одежду в стиле smart casual в среднем ценовом сегменте и аксессуары для мужчин, женщин и детей. Компания, основанная в 1962 году, сегодня владеет двумя зонтичными брендами: Tom Tailor и Bonita, представленными в более чем 40 странах мира. Под брендом Tom Tailor выпускаются марки Tom Tailor и Tom Tailor Denim. Бренд Bonita представляет одежду для людей в возрасте от 40 до 60 лет в сегменте premium и middle-up. Tom Tailor развивает направление оптовой, собственной розничной, франчайзинговой и онлайн-торговли. Консолидированная выручка холдинга в 2016 году составила 968,5 миллионов евро.

Официальное представительство в России и странах СНГ осуществляет свою деятельность с 2011 года.

Фотографии предоставлены компанией.