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Tom Tailor опубликовал «полосатую» подборку из актуальной коллекции

05.04.2017  09:30

Бренд Tom Tailor презентовал апрельскую подборку изделий в полоску из коллекции сезона весна-лето 2017, сообщает компания.

Тom Tailor — крупный международный холдинг, существующий с 1962 года, предлагающий повседневную одежду и аксессуары, с 2015 года начал активную экспансию на российский рынок. На сегодняшний день сеть насчитывает 25 собственных и 61 партнерский магазин в России и СНГ.

Фотографии предоставлены компанией.

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