Первый мурманский магазин Tom Tailor был открыт с помощью франчайзингового партнера Tom Tailor Group, сообщает компания.

Новая торговая точка расположена в ТЦ «Мурманск Молл» по адресу: пр. Ленина, 32. В ассортименте магазина, площадь которого составляет 115 кв. м, представлена регулярно обновляемая мужская и женская коллекции бренда Tom Tailor.

Таким образом, на территории России и СНГ сегодня успешно осуществляют свою деятельность 37 собственных и 64 франчайзинговых магазина Tom Tailor.

За последние пять месяцев под брендом Tom Tailor распахнули свои двери магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Астрахани, Сургуте и Анапе. Активная экспансия бренда в России и странах СНГ позволила в 2016 году увеличить объем продаж более чем в три раза.

Бренд Tom Tailor занял 1-е место в рейтинге «Топ-100 франшиз России 2017 года», который составил Аналитический центр портала БИБОСС.

Tom Tailor Group — вертикально-интегрированный международный холдинг, предлагающий одежду в стиле smart casual в среднем ценовом сегменте и аксессуары для мужчин, женщин и детей. Компания, основанная в 1962 году, сегодня владеет двумя зонтичными брендами: Tom Tailor и Bonita, представленными в более чем 40 странах мира. Под брендом Tom Tailor выпускаются марки Tom Tailor и Tom Tailor Denim. Бренд Bonita представляет одежду для людей в возрасте от 40 до 60 лет в сегменте premium и middle-up. Tom Tailor развивает направление оптовой, собственной розничной, франчайзинговой и онлайн-торговли. Консолидированная выручка холдинга в 2016 году составила 968,5 миллионов евро.

Официальное представительство в России и странах СНГ осуществляет свою деятельность с 2011 года.

Фотография предоставлена компанией.