Супермодель Наоми Кэмпбелл разработала капсульную коллекцию в сотрудничестве с немецким брендом Tom Tailor, сообщает компания.

Старт продаж первой капсульной коллекции Naomi Campbell X Tom Tailor эксклюзивно состоится в pop-up магазине Tom Tailor в универмаге «Цветной» 10 ноября. Работа pop-up магазина в «Цветном» продлится до 16 ноября включительно. Начиная с 13 ноября, капсула также будет представлена в магазинах Tom Tailor и в интернет-магазине бренда.

Модели Glamour Styles c черно-золотыми акцентами подойдут для новогодних и рождественских праздников. В дополнение к базовым вещам, свитерам и футболкам с золотыми слоганами, в коллекцию вошли черное платье из тюля с золотыми точками и оборками в тон, а также изделия из кожи – короткая юбка с асимметричной застежкой-молнией и леггинсы в рокерском стиле.

«Меня восхищают энергия и силы, которые команда Tom Tailor вкладывала в развитие компании на протяжении последних месяцев, – рассказывает Наоми Кэмпбелл. - Tom Tailor – один из самых известных немецких fashion брендов, и мне очень нравятся их коллекции. Я постаралась сделать модели из нашей совместной капсулы чуть более гламурными и дерзкими, и мне очень интересно, как воспримут нашу работу покупатели. Я с нетерпением жду новых проектов с брендом».

«Наоми Кэмпбелл – идеальный посол бренда Tom Tailor. Она всемирно признанная икона стиля. Наоми – одна из первых супермоделей, кто с начала 1990-х годов и до сих пор не потерял своей значимости. Она умеет провоцировать, но в то же время олицетворяет собой самостоятельную и независимую женщину – именно такую, для которой мы создавали эту капсульную коллекцию», – говорит доктор Майк Кляйншмидт, вице-президент по Маркетингу и Диджитал.

Tom Tailor Group — вертикально-интегрированный международный холдинг, предлагающий одежду в стиле smart casual в среднем ценовом сегменте и аксессуары для мужчин, женщин и детей. Компания, основанная в 1962 году, сегодня владеет двумя зонтичными брендами: Tom Tailor и Bonita, представленными в более чем 40 странах мира. Под брендом Tom Tailor выпускаются марки Tom Tailor и Tom Tailor Denim. Бренд Bonita представляет одежду для людей в возрасте от 40 до 60 лет в сегменте premium и middle-up. Tom Tailor развивает направление оптовой, собственной розничной, франчайзинговой и онлайн-торговли. Консолидированная выручка холдинга в 2016 году составила 968,5 миллионов евро.

Официальное представительство в России и странах СНГ осуществляет свою деятельность с 2011 года.

Фотография предоставлена компанией.