Закрытая вечеринка в честь запуска капсульной коллекции Naomi Campbell X Tom Tailor состоялась 9 ноября в pop-up магазине бренда в «Цветном», сообщается в пост-релизе компании.

Вечер с Tom Tailor провели журналист и телеведущая Ксения Собчак, актриса Ирина Горбачева, телеведущая Елена Летучая, модель и блогер Мария Миногарова, модель и DJ Даша Малыгина, актриса Дарья Мороз, певица и актриса Дарья Чаруша, актер Никита Кукушкин, актер Амбарцум Кабанян, телеведущая Аврора, телеведущая Дарья Субботина, певица Юлианна Караулова, галерист Мари Коберидзе, сноубордисты и олимпийские чемпионы Алена Заварзина и Вик Уайлд, модный эксперт Мария Железнякова, актриса Даша Руденок, it-gitl Нина Тотибадзе, актриса Вильма Кутавичюте, актриса Полина Полякова, модель Федор Гамалея, стилист Василиса Гусарова, модель Урсула Ким, актриса Сабина Ахметова, DJ Эва Вострокнутова, арт-директор Михаил Ганнушкин, стилист Лина Дембикова, телеведущая Юлия Шарапова, актриса Алина Алексеева, а также главный редактор журнала Glamour Маша Федорова, главный редактор peopletalk.ru Лаура Джугелия, главный редактор журнала Numero Игорь Андреев и другие селебрити.

Пространство pop-up магазина Tom Tailor было украшено золотыми манекенами и блестящими дискоболами, а также фотографиями самой Наоми. Большую часть корнера заняла стена с видео-инсталляцией, на которой транслировались яркие и провокационные фразы и слоганы из новой кампании бренда «Скажи «Да».

В течение вечеринки популярная модель и блогер Мария Миногарова общалась с гостями и вела прямую трансляцию из pop-up магазина Tom Tailor в своем Instagram. За музыкальное настроение вечера отвечала DJ Даша Малыгина.

Официальные продажи первой капсульной коллекции Naomi Campbell X Tom Tailor эксклюзивно стартуют в pop-up магазине Tom Tailor в универмаге «Цветной» с 10 ноября. Работа pop-up магазина в «Цветном» продлится до 16 ноября включительно. Начиная с 13 ноября, капсула также будет представлена во всех магазинах Tom Tailor и в интернет-магазине бренда Tom-Tailor-Online.ru.

Лаконичный черный стал основной цветовой гаммой капсулы. Модели Glamour Styles c черно-золотыми акцентами подчеркивают смелый образ. В дополнение к свитшотами футболкам со слоганами, в коллекцию вошли черное платье из тюля с золотыми точками и оборками в тон, юбка с асимметричной застежкой-молнией, юбка с золотой отделкой, легинсы из экокожи, а также другие изделия в черно-золотой гамме.

Tom Tailor Group — вертикально-интегрированный международный холдинг, предлагающий одежду в стиле smart casual в среднем ценовом сегменте и аксессуары для мужчин, женщин и детей. Компания, основанная в 1962 году, сегодня владеет двумя зонтичными брендами: Tom Tailor и Bonita, представленными в более чем 40 странах мира. Под брендом Tom Tailor выпускаются марки Tom Tailor и Tom Tailor Denim. Бренд Bonita представляет одежду для людей в возрасте от 40 до 60 лет в сегменте premium и middle-up. Tom Tailor развивает направление оптовой, собственной розничной, франчайзинговой и онлайн-торговли. Консолидированная выручка холдинга в 2016 году составила 968,5 миллионов евро.

Официальное представительство в России и странах СНГ осуществляет свою деятельность с 2011 года.

Фотографии предоставлены компанией.