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Tom Tailor презентовал коллекции, посвященные Дню всех влюбленных
09.02.2017 15:31
Специально ко Дню святого Валентина бренд Tom Tailor выпустил новые коллекции для женщин и мужчин, сообщает компания.
И в мужской, и в женской коллекциях представлены самые разнообразные интерпретации бомберов: от однотонных и с принтом до моделей в стиле милитари актуальных оттенков оливы и хаки, от удлиненных моделей из букле до джинсовых с «вареным» эффектом с яркими нашивками и аппликациями.
В коллекциях также представлены многочисленные футболки из хлопка и льна с веселыми и жизнеутверждающими девизами. Специальный «бонус» ко Дню всех влюбленных – юбки из голубого денима и джинсы с аппликациями в виде забавных и классических сердец и кокетливых губ.
Новая коллекция представлена в фирменных магазинах Tom Tailor и в официальном интернет-магазине tom-tailor-online.ru.
Тom Tailor — крупный международный холдинг, существующий с 1962 года, предлагающий повседневную одежду и аксессуары, с 2015 года начал активную экспансию на российский рынок. На сегодняшний день сеть насчитывает 25 собственных и 61 партнерский магазин в России и СНГ.
Фотографии предоставлены компанией.
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