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Tom Tailor ведет переговоры о локализации производства в России
23.03.2017 07:04
Tom Tailor ведет переговоры о запуске производства своей одежды на российской фабрике. Как сообщает РБК со ссылкой на заявление гендиректора компании в России и СНГ Софии Кофманн, сейчас идет обсуждение вопроса, хотя точное название партнера немецкой компании в РФ назвать отказалась.
В случае успешных переговоров производство будет запущено уже в 2017 году, первые товары российского производства будут продаваться уже в осенне-зимней коллекции, сообщила гендиректор. Пока выпускаться будет только один вид верхней одежды, но в перспективе продукция российского производства может занять около 20% ассортимента в магазинах Tom Tailor.
С первой половины 2018 года компания планирует наладить прямые поставки из Азии: это позволит сократить сроки поступления коллекций в продажу и значительно снизить цены. Кроме того, с осени 2016 года в Tom Tailor продаются отдельные артикулы, отшитые специально для России: они разработаны с учетом климатических условий и вкусов потребителей.
Как подчеркнула София Кофманн, легкая промышленность
в России в последние годы быстро развивается и теперь может
отвечать требованиям ретейлера.
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