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Tom Tailor ведет переговоры о локализации производства в России

23.03.2017  07:04

Tom Tailor ведет переговоры о запуске производства своей одежды на российской фабрике. Как сообщает РБК со ссылкой на заявление гендиректора компании в России и СНГ Софии Кофманн, сейчас идет обсуждение вопроса, хотя точное название партнера немецкой компании в РФ назвать отказалась.

В случае успешных переговоров производство будет запущено уже в 2017 году, первые товары российского производства будут продаваться уже в осенне-зимней коллекции, сообщила гендиректор. Пока выпускаться будет только один вид верхней одежды, но в перспективе продукция российского производства может занять около 20% ассортимента в магазинах Tom Tailor.

С первой половины 2018 года компания планирует наладить прямые поставки из Азии: это позволит сократить сроки поступления коллекций в продажу и значительно снизить цены. Кроме того, с осени 2016 года в Tom Tailor продаются отдельные артикулы, отшитые специально для России: они разработаны с учетом климатических условий и вкусов потребителей.

Как подчеркнула София Кофманн, легкая промышленность в России в последние годы быстро развивается и теперь может отвечать требованиям ретейлера.

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