Топ-модель Тони Гаррн приняла участие в съемках весенне-летней кампании Elisabetta Franchi, сообщается в пресс-релизе итальянского бренда.

В работах фотографа Джампаоло Сгура топ-модель предстает в образе элегантной и чувственной «звезды». Антураж выбран соответствующий: фешенебельная вилла, исполненная духом Голливуда.

80-е годы оживают в гедонистических пышных формах и женственных силуэтах. Струящиеся линии и благородные оттенки слоновой кости и аквамарина контрастируют с золотом, глубоким черным цветом и традиционными для Elisabetta Franchi анималистичными мотивами. Крупные кристаллы, броские объемные украшения и высокие каблуки — аллюзия на образ «сильной женщины» (Power Woman) 80-х.

В рекламном ролике раскрывается изысканный и роскошный дух коллекции сезона весна-лето 2017. Топ-модель, дерзкая и ироничная, прогуливается по комнатам шикарной виллы, то глядя на себя в зеркала, то устремляя полный решимости взгляд в объектив камеры. Образ женщины Elisabetta Franchi, переданный героиней, — «смесь раскованности, дерзости и уверенности в своей красоте».

Бренд Elisabetta Franchi появился в 1998 году, когда его основательница г-жа Франки создала на месте своего ателье компанию Betty Blue S.p.a. Первая коллекция Elisabetta Franchi сразу завоевала успех публики. Сегодня одежду Elisabetta Franchi выбирают Гвен Стефани, Джиджи Хадид, Карли Клосс, Линдси Лохан, Селин Дион, Игги Азалия, Каролина Куркова и Аврил Лавин.

Фотографии предоставлены компанией.