|
|
Tony Ward опубликовал лукбук коллекции сезона осень-зима 2017/2018
13.03.2017 00:18
При создании новой коллекции Тони Уорд вдохновлялся «тонкостью льда и смелостью и самоуверенностью снежных королев», сообщается в пресс-релизе компании.
Дизайнер вновь показывает красоту и легкость снежинок. Он восстанавливает образы снежных кристаллов, повторяя формы острого льда, и переносит их на свои творения.
Снежная королева выступает главным лицом этой коллекции. Холодные и интенсивные цвета смешаны вместе в неожиданных гаммах омбре. Цвета платьев - серебристо-сиреневый, янтарно-желтый, вишнево-красный, ледяной синий, темно-серый, черный, изумрудно-зеленый и белый.
Ночи холодной зимы отражены в этой коллекции посредством использования бархата, кружева и вышитого тюля, кристаллизованных цветочных вышивок и уникальных ледяных узоров.
Марка Tony Ward основана в 1994 году. Дизайнер сотрудничал с такими знаменитыми модными домами, как Lanvin, Christian Dior, Chloe. Сегодня модельер известен как создатель вечерних нарядов haute couture. Тони Уорд ежегодно выпускает коллекцию свадебных платьев.
Фотографии предоставлены компанией.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте