При создании новой коллекции Тони Уорд вдохновлялся «тонкостью льда и смелостью и самоуверенностью снежных королев», сообщается в пресс-релизе компании.

Дизайнер вновь показывает красоту и легкость снежинок. Он восстанавливает образы снежных кристаллов, повторяя формы острого льда, и переносит их на свои творения.

Снежная королева выступает главным лицом этой коллекции. Холодные и интенсивные цвета смешаны вместе в неожиданных гаммах омбре. Цвета платьев - серебристо-сиреневый, янтарно-желтый, вишнево-красный, ледяной синий, темно-серый, черный, изумрудно-зеленый и белый.

Ночи холодной зимы отражены в этой коллекции посредством использования бархата, кружева и вышитого тюля, кристаллизованных цветочных вышивок и уникальных ледяных узоров.

Марка Tony Ward основана в 1994 году. Дизайнер сотрудничал с такими знаменитыми модными домами, как Lanvin, Christian Dior, Chloe. Сегодня модельер известен как создатель вечерних нарядов haute couture. Тони Уорд ежегодно выпускает коллекцию свадебных платьев.

Фотографии предоставлены компанией.