Австралийская топ-модель Джессика Харт была выбрана лицом глобальной имиджевой кампании немецкого бренда нижнего белья и домашней одежды Triumph, сообщается в пресс-релизе компании.

Автором кампании, получившей название Find The One For Every You («Найди идеал для разной тебя»), выступил британский фэшн-фотограф Ранкин (Rankin).

Имиджевая кампания Triumph рассказывает историю жизни современной женщины: она занимается бизнесом и ведет здоровый образ жизни, она сексуальна и уверена в себе – и для каждой из этих, казалось бы, разных ролей, которые разыгрывает героиня Джессики Харт, в коллекциях немецкого бренда есть «свой идеал».

Кампания, таким образом, призывает женщин по всему миру – вне зависимости от возраста, объема груди и даже комплекции – «найти свой идеал» из широкого многообразия моделей и линеек – от расслабленных до соблазнительных, функциональных и спортивных, включая женственную Amourette 300, инновационную MagicBoost для создания пуш-ап эффекта и технологичную спортивную Triaction.

«Самое интересное в работе над кампанией, – комментирует Ранкин, – было то, что бренд движется в абсолютно новом для себя направлении. Фотографии получились современными, живыми и невероятно сильными. Мы старались донести тот факт, что белье Triumph создано не только для «идеальной» женщины. Его может носить любая женщина – и при этом чувствовать себя уверенно. Для меня это очень интересный проект, который действительно отображает современную реальность».

Джессика Харт прокомментировала: «Я очень рада быть частью этого проекта, показывать игривую сторону бренда, который обращается к каждой женщине мира. Triumph понимает, что в повседневной жизни женщины играют так много ролей, а быть собой – это, в том числе, и чувствовать себя комфортно. Иногда мы хотим расслабиться и чувствовать поддержку, а на следующий день – быть сексуальными и сильными. Потрясающие лекала и удобство всех моделей Triumph позволяет тебе оставаться собой везде и всегда, а это именно то, что я больше всего ценю».

Triumph International является одним из мировых лидеров на рынке нижнего белья, купальников и домашней одежды с более чем 2000 магазинами в 120 странах мира.

Фотография предоставлена компанией.