Весенне-летняя коллекция Top Secret состоит из нескольких сетов, выдержанных в разных стилях и вместе с тем объединенных эстетикой парижского шика, сообщается в пресс-релизе компании.

В наступившем сезоне дизайнеры марки сделали ставку на женственность, комфорт и естественность. Ключевыми элементами коллекции являются простой крой, пастельные оттенки, а в качестве акцента выступают летящие оборки и расклешенные рукава, подчеркивающие женственность и легкий характер.

Другую часть коллекции составляют сеты в casual-стилистике. Свободный крой, деним, трикотаж, удобные пальто и куртки – незаменимая основа базового весеннего гардероба, представленная в мужской и женской коллекциях Top Secret.

Девушкам для повседневных стилизаций дизайнеры предлагают остановить свой выбор на моделях свободного кроя, туниках А-силуэта, выполненных в оттенках красного, синего и желтого. Отдельно стоит обратить внимание на принты. В новой коллекции, помимо классической полоски представлены травяные и цветочные изображения, напоминающие вышивку.

В мужскую линию вошли несколько сетов в стиле smart casual. Брюки, стеганные и джинсовые рубашки, комфортный трикотаж и легкие парки незаменимы для городских будней. Образы для деловых встреч представлены в линии city.

Дизайнеры также разработали линию женских и мужских аксессуаров, в которой представлены сумки и обувь.

Весенне-летнюю кампанию Top Secret отснял фотограф Łukasz Pukowiec на фоне уникальной природы и архитектуры солнечной Испании.

Бренд Top Secret был основан в Польше в 1996 году, а в 2011 году пришел в Россию. На сегодняшний день сеть насчитывает более 27 оффлайновых магазинов от Центрального округа до Камчатки.

Фотографии предоставлены компанией.