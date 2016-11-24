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Top Secret презентовал коллекцию сезона весна-лето 2017 в Варшаве

12.12.2016  09:30

Презентация новой весенне-летней коллекции Top Secret, а также празднование 20-летия бренда прошли в столице Польши в конце ноября, сообщается в пост-релизе компании.

Коллекция традиционно включает в себя две основные линейки — City и Casual, вдохновленные последними тенденциями. Среди основных цветов коллекции встречается сочетание синего и желтого с красными элементами. Основным акцентом женской коллекции является цветочный принт, напоминающий вышивку.

Одним из направлений женской коллекции стал военный стиль, представленный в повседневном контексте — прямой крой, накладные карманы и большое количество молний. Также в коллекции присутствуют модели в стиле boho, выполненные из денима.

Линейка Drywash выполнена в спортивном стиле и предназначена для любителей активного образа жизни.

Мужская коллекция, выдержанная в стиле Casual, включает в себя брюки, свитшоты, рубашки и футболки с принтами. Вдохновленные атмосферой путешествий дизайнеры создали сет, включающий трикотаж, рубашки из денима и базовые футболки. Ключевой моделью сета стала удлиненная легкая парка. Помимо этого в коллекции присутствуют сеты, выполненные в более формальном стиле smart casual, подходящем для делового гардероба.

Ярким моментом мероприятия стало выступление иллюстратора Elena Ciupriny, посвященное 20-летию бренда. Присутствующие на вечере гости, среди которых были замечены стилисты и блогеры Katarzyna Zielińska, Karolina Szostak и Ela Romanowska не только познакомились с новой коллекцией, но и получили портреты, созданные иллюстратором.

Бренд Top Secret был основан в Польше в 1996 году, а в 2011 году пришел в Россию. На сегодняшний день сеть насчитывает более 27 оффлайновых магазинов от Центрального округа до Камчатки.

Фотографии предоставлены компанией.

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