Презентация летних новинок от Top Secret состоялась на днях в Варшаве, сообщается в пост-релизе компании.

Мероприятие посетили блогеры, стилисты, журналисты и самые яркие представители мира моды, среди которых была замечена актриса и журналист Anna Wendzikowska.

Свободные силуэты были представлены в сочетании с элегантными стилизациями, выдержанными в эстетике City. Помимо основной коллекции была представлена линейка аксессуаров, сумок и обуви, бижутерии и солнцезащитных очков.

Основными хитами коллекции стали платья с цветочным принтом, сет в стиле boho, топы с открытой линией плеч, выполненные в оттенках летнего неба. В этом сезоне дизайнеры уделили внимание комфорту – в коллекцию вошли модели из натуральных тканей – хлопка и лиоцелла.

Основу мужской коллекции составляют легкие и комфортные силуэты.

Бренд Top Secret был основан в Польше в 1996 году, а в 2011 году пришел в Россию. На сегодняшний день сеть насчитывает более 27 оффлайновых магазинов от Центрального округа до Камчатки.

Фотографии предоставлены компанией.