В универмагах сети «ХЦ» пройдут лекции и мастер-классы историка моды Александра Васильева и звездного стилиста Александра Рогова, посвященные сезону весна-лето 2017, сообщают организаторы.

Эксперты дадут свои рекомендации по модным тенденциям, расскажут об основных правилах формирования гардероба, а также продемонстрируют тренды на примере новых коллекций «ХЦ».

Расписание модных лекций:

31 марта – «Модный разговор» с Александром Васильевым в «ХЦ Бухарест».

2 апреля – лекция Александра Васильева в «ХЦ Лейпциг».

6 апреля – мастер-класс Александра Рогова в «ХЦ Рублевский». Во время мастер-класса пройдет небольшой показ, во время которого Александр даст не только практические рекомендации, но и продемонстрирует актуальные тенденции на профессиональных моделях. Образы он отберет лично из новых коллекций универмага.

16 апреля – «Модный разговор» Александра Васильева в «ХЦ Сокольники».

Чтобы получить приглашение на встречи, необходимо совершить покупку в универмаге сети «ХЦ», в котором будет проходить лекция, на сумму от 8 000 рублей, далее зарегистрироваться на сайте — hcmoda.ru. Количество посадочных мест ограничено.

Фотографии предоставлены организаторами.