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Торговый дом «Холдинг Центр» организует встречи с экспертами моды – Александром Васильевым и Александром Роговым
29.03.2017 09:59
В универмагах сети «ХЦ» пройдут лекции и мастер-классы историка моды Александра Васильева и звездного стилиста Александра Рогова, посвященные сезону весна-лето 2017, сообщают организаторы.
Эксперты дадут свои рекомендации по модным тенденциям, расскажут об основных правилах формирования гардероба, а также продемонстрируют тренды на примере новых коллекций «ХЦ».
Расписание модных лекций:
Чтобы получить приглашение на встречи, необходимо совершить покупку в универмаге сети «ХЦ», в котором будет проходить лекция, на сумму от 8 000 рублей, далее зарегистрироваться на сайте — hcmoda.ru. Количество посадочных мест ограничено.
Фотографии предоставлены организаторами.
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