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Торговый дом «Холдинг Центр» организует встречи с экспертами моды – Александром Васильевым и Александром Роговым

29.03.2017  09:59

В универмагах сети «ХЦ» пройдут лекции и мастер-классы историка моды Александра Васильева и звездного стилиста Александра Рогова, посвященные сезону весна-лето 2017, сообщают организаторы.

Эксперты дадут свои рекомендации по модным тенденциям, расскажут об основных правилах формирования гардероба, а также продемонстрируют тренды на примере новых коллекций «ХЦ».

Расписание модных лекций:

  • 31 марта – «Модный разговор» с Александром Васильевым в «ХЦ Бухарест».
  • 2 апреля – лекция Александра Васильева в «ХЦ Лейпциг».
  • 6 апреля – мастер-класс Александра Рогова в «ХЦ Рублевский». Во время мастер-класса пройдет небольшой показ, во время которого Александр даст не только практические рекомендации, но и продемонстрирует актуальные тенденции на профессиональных моделях. Образы он отберет лично из новых коллекций универмага.
  • 16 апреля – «Модный разговор» Александра Васильева в «ХЦ Сокольники».

Чтобы получить приглашение на встречи, необходимо совершить покупку в универмаге сети «ХЦ», в котором будет проходить лекция, на сумму от 8 000 рублей, далее зарегистрироваться на сайте — hcmoda.ru. Количество посадочных мест ограничено.

Фотографии предоставлены организаторами.

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