Мастер-класс Александра Рогова, посвященный трендам сезона весна-лето 2017, прошел в универмаге «ХЦ Рублевский» 6 апреля, сообщают организаторы.

Известный телеведущий и звездный стилист не только обозначил тренды нового сезона, но и рассказал о правилах составления базового гардероба, а также дал полезные практические рекомендации зрителям.

Во время специального дефиле профессиональные модели продемонстрировали образы, составленные из новых коллекций универмага «ХЦ Рублевский». Некоторые модели одежды, использованные для показа, были приобретены зрителями сразу после окончания мастер-класса.

По мнению Александра Рогова, не стоит воспринимать моду на подиуме и в глянце как прямое руководство к действию. Съемки в журналах, показы модных коллекций, всевозможные перфомансы создаются в основном только для того, чтобы вдохновлять и задавать модное направление, а не для повседневной жизни.

Советы Александра Рогова по составлению гардероба:

Проводите ревизию как можно чаще: минимум два раза в сезон перебирайте вещи, убирая подальше те, что не носите.

Одна вешалка — одна вещь. Скорее всего, в вашем шкафе обитает большое количество вещей-статистов, которые занимают пространство, но при этом пользуетесь вы ими крайне редко.

«Естественный отбор»: изучите каждую вещь и избавьтесь от тех, которые уже вышли из строя — растянулись, полиняли, на них появились катышки. Избавьтесь от подделок, немодных вещей и того, что вы не носите минимум год.

Внимательно изучите модные тренды, выбрав только те из них, которые вам подходят по фигуре, стилю, образу жизни и характеру и отправляйтесь в магазин за обновлением гардероба

Модные цвета сезона: желтый, фуксия — кстати, этот цвет будет актуален и в мужской моде, а также красный, оранжевый, белый и фиолетовый. Самые актуальные сочетания: оранжевый с голубым, красный с розовым, черный с белым. Важное дополнение — если вы выбираете очень яркие цвета, то старайтесь, чтобы дизайн одежды был максимально лаконичным.

Один из трендов сезона — 80-е: в моде широкие плечи, леопардовый принт, массивная бижутерия, яркий макияж, а также другие безумные атрибуты этой модной эпохи.

Еще один заметный тренд, который проходит красной нитью сквозь несколько сезонов подряд — спортивные мотивы. Конечно, не стоит его понимать буквально и носить вещи, предназначенные для спорта в обычной жизни. Спортивный тренд означает, что в одежде используются спортивные элементы: кулиски, манжеты, лампасы, необычные застежки, капюшоны, карманы. В моде по-прежнему бомберы, свитшоты, толстовки, кеды и кроссовки. Белые кеды стилист рекомендует носить летом буквально со всем.

Для любителей романтического стиля — оборки, воланы, расклешенные рукава, «пиратские» рубашки, вышивка и банты.

Актуальные принты: цветочный, горох, полоска и клетка.

Встреча завершилась традиционными селфи со звездным стилистом и экспресс-рекомендациями, которые некоторым зрителям посчастливилось получить лично от Александра Рогова.

Фотографии предоставлены организаторами.