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Торговый дом «Холдинг Центр» провел встречу с экспертом моды Александром Роговым
11.04.2017 17:41
Мастер-класс Александра Рогова, посвященный трендам сезона весна-лето 2017, прошел в универмаге «ХЦ Рублевский» 6 апреля, сообщают организаторы.
Известный телеведущий и звездный стилист не только обозначил тренды нового сезона, но и рассказал о правилах составления базового гардероба, а также дал полезные практические рекомендации зрителям.
Во время специального дефиле профессиональные модели продемонстрировали образы, составленные из новых коллекций универмага «ХЦ Рублевский». Некоторые модели одежды, использованные для показа, были приобретены зрителями сразу после окончания мастер-класса.
По мнению Александра Рогова, не стоит воспринимать моду на подиуме и в глянце как прямое руководство к действию. Съемки в журналах, показы модных коллекций, всевозможные перфомансы создаются в основном только для того, чтобы вдохновлять и задавать модное направление, а не для повседневной жизни.
Советы Александра Рогова по составлению гардероба:
Модные цвета сезона: желтый, фуксия — кстати, этот цвет будет актуален и в мужской моде, а также красный, оранжевый, белый и фиолетовый. Самые актуальные сочетания: оранжевый с голубым, красный с розовым, черный с белым. Важное дополнение — если вы выбираете очень яркие цвета, то старайтесь, чтобы дизайн одежды был максимально лаконичным.
Один из трендов сезона — 80-е: в моде широкие плечи, леопардовый принт, массивная бижутерия, яркий макияж, а также другие безумные атрибуты этой модной эпохи.
Еще один заметный тренд, который проходит красной нитью сквозь несколько сезонов подряд — спортивные мотивы. Конечно, не стоит его понимать буквально и носить вещи, предназначенные для спорта в обычной жизни. Спортивный тренд означает, что в одежде используются спортивные элементы: кулиски, манжеты, лампасы, необычные застежки, капюшоны, карманы. В моде по-прежнему бомберы, свитшоты, толстовки, кеды и кроссовки. Белые кеды стилист рекомендует носить летом буквально со всем.
Для любителей романтического стиля — оборки, воланы, расклешенные рукава, «пиратские» рубашки, вышивка и банты.
Актуальные принты: цветочный, горох, полоска и клетка.
Встреча завершилась традиционными селфи со звездным стилистом и экспресс-рекомендациями, которые некоторым зрителям посчастливилось получить лично от Александра Рогова.
Фотографии предоставлены организаторами.
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