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Торговый дом «Меланж-Текстиль» награжден премией «Лучшее для России-2017»
28.04.2017 01:03
Диплом лауреата премии «Лучшее для России-2017» в категории «Развитие легкой промышленности» получил ивановский торговый дом «Меланж-Текстиль», сообщает пресс-служба компании.
В прошлую пятницу, 21 апреля, состоялось награждение лауреатов премии «Лучшее для России-2017». В категории «Развитие легкой промышленности» и номинации «Текстильное производство» победителем стал торговый дом «Меланж-Текстиль» из Иваново.
Премия «Лучшее для России» выявляет и поощряет знаком качества компании, товары, услуги и персоналии, создающие конкурентоспособные и социально-значимые товары.
ТД «Меланж-текстиль» — фабрика в городе Иваново. Предприятие производит и поставляет хлопчатобумажные, бытовые и технические ткани, ткани для спецодежды со специальными свойствами и пряжу.
Фотография с сайта компании.
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