28.04.2017 01:03

Диплом лауреата премии «Лучшее для России-2017» в категории «Развитие легкой промышленности» получил ивановский торговый дом «Меланж-Текстиль», сообщает пресс-служба компании.

В прошлую пятницу, 21 апреля, состоялось награждение лауреатов премии «Лучшее для России-2017». В категории «Развитие легкой промышленности» и номинации «Текстильное производство» победителем стал торговый дом «Меланж-Текстиль» из Иваново.









Премия «Лучшее для России» выявляет и поощряет знаком качества компании, товары, услуги и персоналии, создающие конкурентоспособные и социально-значимые товары.

ТД «Меланж-текстиль» — фабрика в городе Иваново. Предприятие производит и поставляет хлопчатобумажные, бытовые и технические ткани, ткани для спецодежды со специальными свойствами и пряжу.

Фотография с сайта компании.