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Торговый дом «Мир текстиля» проверит трудовая инспекция

02.08.2017  20:53

Государственная инспекция труда в Смоленской области в августе проверит торговый дом «Мир текстиля», сообщает пресс-служба ведомства.

Государственная инспекция труда в Смоленской области опубликовала список компаний, которые планово проверит в августе. В перечне 12 предприятий, среди которых - торговый дом «Мир текстиля». Организация входит в группу «Фениче».

В группе компаний «Фениче» также состоит «Смоленская чулочная фабрика», торговый дом «Смоленский», сети магазинов «Капризуля» и «Нина».

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