09.02.2017 07:03

Госкомторг Башкирии намерен расширить использование торгового знака «Продукт Башкортостана», разрешив использовать его производителям одежды, обуви, текстиля, товаров из кожи.

Как пишет «КоммерсантЪ», до сих пор право его использования распространялось лишь на производителей продовольственных товаров — разрешение выдается комиссией с участием сотрудников госкомторга и ГБУ «Испытательный центр». Знак присваивается с 2013 года. В госкомитете пояснили, что о расширении использования марки ходатайствуют сами производители промтоваров.

Право на использование марки «Продукт Башкортостана» предоставляется на три года. Каждый квартал ее обладатель должен проводить лабораторные испытания для подтверждения продукции требованиям качества и безопасности. Использовать марку разрешается на изделиях, таре, этикетках, в рекламных материалах, ценниках, вывесках и др. Сейчас разрешение на использование марки выдано более 2100 видам продукции 241 производителя.