22.02.2017 07:09

В Минпромторге положительно оценивают рост товарооборота между Узбекистаном и Россией в 2016 году. Как говорится в сообщении министерства, показатель вырос в основном за счет расширения поставок хлопка и трикотажа, а также продуктов питания.

В 2016 году поставки хлопка-волокна из Узбекистана увеличились с 3 тыс. тонн до 9, 7 тыс. тонн на общую сумму 14,8 млн долл. и Узбекистан переместился с пятого на третье место среди основных поставщиков хлопка-волокна в Россию. Также за 11 месяцев 2016 г. рост импорта в Россию хлопчатобумажной пряжи составил 3% , хлопчатобумажных тканей – 55%, трикотажных тканей – 69 %, готовых швейных и трикотажных изделий – 11% .

Тема обсуждалась в Ташкенте, где состоялось 18-е заседание Российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству. В пленарном заседании принял участие статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

По словам замминстра, во многом это стало возможно в результате работы Минпромторга России по установлению прямых контактов с представителями ритейла, а также участию в международных хлопковых и текстильных ярмарках, проводимых в наших странах.