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Товары из интернет-магазина «Павловопосадской платочной мануфактуры» не доходят в Казахстан
14.12.2016 00:31
Клиенты из Казахстана получают товары «Павловопосадской платочной мануфактуры», заказанные через интернет, с серьезной задержкой, сообщает пресс-служба компании.
Представители «Павловопосадской платочной мануфактуры» рекомендуют клиентам из Казахстана воздержаться от покупок в интернет-магазине компании.
«По непонятным причинам отправляемые нами в Республику Казахстан посылки не доходят до получателей и не отслеживаются за пределами России. Почта России не может дать конкретных разъяснений по этой ситуации», — говорится в сообщении производителя.
Заказчиков предупреждают о возможности длительных задержек при доставке товара. Клиентов, уже совершивших покупку, просят дождаться окончания поиска отправлений.
О разрешении ситуации компания сообщит дополнительно.
«Павловопосадская платочная мануфактура» основана в 1795 году. Ежегодно компания выпускает около 800 видов шалей, платков, шарфов, кашне, палантинов, скатертей из натуральных волокон: шерсти, хлопка и шелка.
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