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Товары из интернет-магазина «Павловопосадской платочной мануфактуры» не доходят в Казахстан

14.12.2016  00:31

Клиенты из Казахстана получают товары «Павловопосадской платочной мануфактуры», заказанные через интернет, с серьезной задержкой, сообщает пресс-служба компании.

Представители «Павловопосадской платочной мануфактуры» рекомендуют клиентам из Казахстана воздержаться от покупок в интернет-магазине компании.

«По непонятным причинам отправляемые нами в Республику Казахстан посылки не доходят до получателей и не отслеживаются за пределами России. Почта России не может дать конкретных разъяснений по этой ситуации», — говорится в сообщении производителя.

Заказчиков предупреждают о возможности длительных задержек при доставке товара. Клиентов, уже совершивших покупку, просят дождаться окончания поиска отправлений.

О разрешении ситуации компания сообщит дополнительно.

«Павловопосадская платочная мануфактура» основана в 1795 году. Ежегодно компания выпускает около 800 видов шалей, платков, шарфов, кашне, палантинов, скатертей из натуральных волокон: шерсти, хлопка и шелка.

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