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Товары легкой промышленности изъяты в Мордовии при операции «Контрафакт»

25.04.2017  22:15

В Мордовии из оборота изъято 354 единицы контрафактной продукции легкой промышленности, сообщает пресс-служба МВД по Республике.

В Мордовии прошла операция «Контрафакт», в рамках которой из оборота было изъято 354 единицы товаров легкой промышленности с логотипами известных брендов. Товарные знаки были нанесены на головные уборы, спортивную обувь, одежду, игрушки и парфюм. В двух случаях на продукции присутствовала символика чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Изъятые товары проходят экспертизу, по результатам которой будет принято решение о привлечении виновных лиц к административной либо уголовной ответственности.

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