29.03.2017 07:12

Товары российской легкой промышленности распоряжением правительства освобождены от авансовых выплат при госзакупках.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров. Согласно распоряжению №455-р, правительство сформировало и обнародовало перечень товаров и услуг при госзакупках, которых этот вид покупателей освобождается от авансовых выплат. Подобная система распространяется на готовую продукцию массового потребления, в том числе на продукцию легкой промышленности: белье, занавески, одеяла, ковры, юбки, халаты, фартуки, жилеты, производственные и профессиональные платья и сорочки и др.

Цель данного нововведения заключается в уменьшении объемов дефицита федерального бюджета за счет отсутствия авансовых выплат при совершении покупок товаров и услуг, входящих в особый реестр.