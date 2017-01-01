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Требования к джинсовой ткани в РФ приведут в соответствие с международными стандартами
13.11.2017 07:23
Требования к джинсовой ткани в России приведут в соответствие с современными международными стандартами. Это, пишут «Известия», позволит обелить рынок такой одежды и нарастить ее ассортимент.
Предложения по изменению оценки качества джинсовых тканей подготовила Евразийская экономическая комиссия. Из-за устаревших требований технического регламента Евразийской экономической комиссии джинсовая одежда формально оказывается небезопасной. Из-за этого часть моделей производители в Россию не отправляют. Сертификационным центрам приходится «рисовать» разрешения, чтобы сохранить джинсовое предложение на рынке. Бизнес оказывается в шатком положении: если Роспотребнадзор проверит товары, то партию могут изъять.
В ЕЭК заявили, что проект изменений в технический регламент будет доработан по итогам публичного обсуждения и рассмотрен государствами — членами союза для его согласования.
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