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Trend Island опубликовал подборку октябрьских новинок
30.10.2017 21:29
Trend Island презентовал осенние новинки брендов, представленных в универмаге, сообщает пресс-служба компании.
В этом сезоне российские бренды предлагают обновить гардероб яркими красками. Мужские бомберы, толстовки и теплые куртки представлены во всех оттенках красного, бордо и синего. Для женской аудитории бренды предлагают подборку вещей в классическом стиле с добавлением ярких акцентов.
Универмаг Trend Island расположен на 3 этаже ТЦ «Авиапарк», по адресу: Ходынский бульвар, 4.
Фотографии предоставлены пресс-службой Trend Island.
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