Проект «За кадром» посвящен представительницам индустрии моды, которые обычно организовывают съемочный процесс коллекций, сообщается в пресс-релизе компании.

Героинями проекта «За кадром» стали девушки, которые создают образы и атмосферу для съемки ежемесячных коллекций T&B Base (линии одежды от команды дизайнеров TrendsBrands.ru) - это фотографы Аня Козленко и Алена Кузьмина, стилисты Лена Ушакова, Эля Гаевская, Наташа Горькая и Галя Масленникова, визажисты Юля Тимонина и Оля Фокс.

В рамках выбранной концепции целью TrendsBrands.ru было не просто знакомство с командой профессионалов, но и раскрытие каждой из 8 героинь проекта. Поэтому у каждой из девушек взяли небольшое интервью, где узнали профессиональные секреты, лайфхаки, самые странные и смешные истории из профессионального опыта, а также какие принципы нужно соблюдать, какими навыками обладать и как организовывать съемочный процесс, чтобы добиться максимально эффективного результата.

Визажист Юля Тимонина рассказывает о том, как работала на показах во время миланской Недели моды, стилист Галя Масленникова делится своим мнением об особом отношении к моде в России, стилист Эля Гаевская рассказывает, чем алкоголь может помочь в работе, а стилист Наташа Горькая объясняет, что нужно делать, если во время съемки испортили вещи за полмиллиона.

Все интервью, специальную съемку и новую коллекцию T&B Base можно будет увидеть на сайте TrendsBrands.ru.

Коллекции линии T & B Base проекта TrendsBrands.ru производятся в России и выходят ежемесячно.

Фотографии предоставлены компанией.