15.03.2017 22:47

Международный торговый организует тренинги по эффективным продажам для предпринимателей швейной и текстильной отрасли Таджикистана, передает радио «Голос СНГ».

Российское консалтинговое агентство Fashion Consulting Group проведет тренинги по менеджменту оптовых продаж в Таджикистане. Слушателями станут местные владельцы швейного и текстильного бизнеса. В рамках курса они узнают как оценить рынок, научатся анализировать базу потенциальных клиентов и устанавливать цену на товар.

Инициатором обучения выступил Международный торговый центр (МТЦ).