Организаторы московской Недели моды подвели итоги третьего дня 37-го сезона.

Третий день Недели моды в Москве, по словам организаторов, стал знаковым и показал, что современная мода – это не только демонстрация сезонных тенденций. Мода – это активная жизненная позиция, это творчество и эмоции.

НП «Открытый мир» представил интеграционный показ «Я продолжаю идти. Подиум успеха», организованный при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения г.Москвы, ГАУ Научно-практическим центр медико-социальной реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой, Управление социальной защиты населения ЗАО г. Москвы.

Красивые и целеустремленные девушки, судьбы которых изменились в один день, создав непростые условия, где способом передвижения стала инвалидная коляска – не отчаялись, а наполнили свою жизнь стремлениями и желаниями, которые они с успехом воплощают. На подиуме была показана коллекция молодого дизайнера, выпускницы Лаборатории моды В.М. Зайцева – Татьяны Мальчиковой.

Совместно с интеграционными моделями на подиум вышли представительницы разных творческих и бизнес профессий: телеведущая FashionTV, «Русский кутюр» Наталья Бычкова, Миссис Россия Светлана Гагарина, победительница конкурса «Голос» Маргарита Позоян, радиоведущая «Авторадио» Татьяна Гордеева и другие. Открыло показ выступление молодого исполнителя Дмитрия Нестерова.

Есть ли жизнь после 50-ти? Однозначный утвердительный ответ на этот вопрос дает новый проект основателей конкурса «Московская СуперБабушка» и Клуба «СуперБабушка». Необыкновенная женская красота, неисчерпаемая энергия зрелых дам и их открытость ко всему новому вдохновила организаторов на создание модельного агентства Vozrastnet, презентация которого состоялась в рамках Недели моды в Москве. Следуя последним модным европейским трендам, эти женщины отказались жить в тоскливых стандартах представлений о жизни в возрасте после 50. Они живой пример того, что жизнь начинается тогда, когда ты начинаешь Жить,что реализовать мечты можно в любом возрасте, какими бы они ни были. Модельное агентство Vozrastnet представило коллекцию «Красивая Россия» дизайнера Тамары Вашутиной.

«Событие, которое невозможно пропустить», под таким слоганом прошел показ дипломных коллекций выпускников кафедры дизайна костюма и моды Института бизнеса и дизайна. Все проекты были выполнены под руководством заведующего кафедрой – дизайнера Сергея Сысоева.

Всего на подиуме были представлены 14 ярких и креативных работ, выполненных в русском стиле. Каждый образ создан с большой любовью к народным традициям, тесно переплетая их с новейшими тенденциями моды. На суд зрителей были представлены сразу две коллекции, выполненные на основе нетканых инновационных материалов «Холлофайбер».

Дизайнер Анастасия Кучугова представила коллекцию Emotions. В своей коллекции дизайнер исследует тему эмоций жительниц мегаполиса. Музой на этот раз стала женщина, занятая тысячами дневных дел, она стремительно движется по жизни и улицам города, но всегда остается роскошной леди.

Объемные мягкие пальто украшены кокетливыми бантами, струящиеся блузы дополнены рукавами-крыльями, юбки отделаны бахромой. Спокойную монохромную палитру цветов дополняют эмоциональные всплески ярких красок и блеска. Важную роль играют аксессуары: кожаные перчатки максимальной длины, либо укороченные, шерстяные шарфы с длинными шелковыми кистями, лаковые сумки-клатчи и сетка.

Новая коллекция Dora Life известного российского дизайнера Доры Бланк – это «удобная роскошь на каждый день». В ней сочетаются эргономичный спортивный комфорт, домашний уют и элементы классического костюма. Коллекция строится по принципу капсульного гардероба и позволяет создавать невероятное количество комплектов. Модельный ряд включает актуальные стеганые двухсторонние душегрейки из трикотажного кашемира и атласного шелка с отделкой яркими кантами и съемными контрастными деталями, пальто и куртки, сделанные по технологии 4+ Beauty Dry Warm Comfort из 4 слоев ткани, яркие спортивные комбинезоны из эко-замши и костюмы из велюра с шелковой отделкой и рельефной отстрочкой с яркими шелковыми майками в комплекте. Также в коллекции представлены теплые пальто и куртки из шерсти ламы, созданные вручную в технике «авторского текстиля».

В шоу дизайнера приняла участие в качестве модели актриса Людмила Чурсина. Показ прошел под «живое» музыкальное сопровождение в исполнении российского джазового пианиста Даниила Крамера.

Бренд Anastasiya Annecy представил самобытную коллекцию по мотивам сериала от BBC «Шерлок» - детектива современного образца, где смартфоны и машины вместо телеграмм и повозок. Модели, созданные дизайнером, ориентированы на молодую, сексуальную и уверенную в себе женщину. Классический крой с элементами конструктивизма является отличительной чертой бренда. Он добавляет элегантную нотку и позволяет сделать посадку по фигуре идеальной. Образ главной героини коллекции – это мисс Адлер – настоящая роковая женщина – умная, красивая и сдержанная, как и полагается femmefatale.

Завершил третий день Недели моды в Москве показ российского бренда Artem Krivda. Свою коллекцию «Ты русский» дизайнер представил в новом мировом формате «see now, buy now». В шоу приняли участие it-girl Ксения Лукаш и финалистка проекта «Танцы на ТНТ» Саша Киселева. Дизайнер вдохновлялся эпохой Великой Революции 1917 года и суровой уральской энергетикой города Екатеринбурга, где закончилась история царской династии Романовых.

Основные элементы коллекции: футболки с надписями на кириллице, oversized худи с удлиненными рукавами, пальто, тренчи, асимметричные платья сложного кроя с рюшами и трикотажные полосатые костюмы. В этом сезоне так же представлены джинсовые штаны кюлоты, куртки и жакеты.

Мероприятия третьего дня московской Недели моды посетили: Юлиана Караулова, Александр Рогов, Алиса и Юля Рубан, Александра Федорова, Милана Королева, Галла Барзова, Иван Афанасьев, Лаура Джугелия, Анна Дубовицкая, Аннетт Хоффманн, Мария Гранина, Павел Бобров, Катя Добрякова, Элина Джанибекян, Жанна Мартиросян, Александ Олешко, Оля Слова, Снежина Кулова, Мария Колосова, Лена Ленц, Даниил Анцифиров, Гоша Карцев и другие.

Фотографии предоставлены организаторами.