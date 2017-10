Организаторы проекта «Неделя моды в Москве. Сделано в России» подвели итоги третьего дня 38-го сезона.

Дизайнеры-участники третьего дня московской Недели моды представили на подиуме изысканные коллекции в стилистике hautecouture и коммерческие коллекции, ориентированные на байеров.

Burda Style задалась амбициозной целью показать то, что скрыто от зрителя и запустила первое в России fashion реалити-шоу Burda Fashion Start. Его участники должны были пройти все этапы на пути воплощения идеи, от эскиза до показа. Одиннадцать молодых дизайнеров из разных городов России боролись за право выйти в финал и продемонстрировать свои коллекции на подиуме Недели моды в Москве. Участники проекта создавали свои коллекции в общем пространстве под прицелом видеокамер в жестких условиях нехватки времени, заданной тематики и ограниченности материалов для работы. Весь процесс создания коллекций от эскиза до показа представлен в 10 сериях онлайн-шоу.

Компания «Мир кашемира» показала коллекцию, навеянную природой и ее красотой. Модели отличают четкие силуэтные линии, сочетание геометрии и пластики, полный комфорт и обволакивающий уют кашемира. Цветовая гамма выдержана в природных оттенках пряжи от молочно-белого и бежевого до жемчужного и темного серого.

Новая коллекциямодного дома D. Lorisan, вдохновленная путешествиями по самым экзотическим местам планеты, удивила своей неординарностью. Дизайнер бренда Ларисой Дарченко сумела органично соединить в моделях уникальный стиль, оригинальные ткани и смелые образы.

Коллекция Miсorazón дизайнера Анастасии Кучуговой – это «рассказ о живом, пульсирующем, страдающем и радующемся, о глубоком и любящем женском сердце». В сезоне весна-лето 2018 дизайнер делает акцент на силуэтах, подчеркивающих женскую фигуру – песочные часы, трапеция. Безусловный фаворит сезона – черный цвет. Он, как считает дизайнер,- наиболее женственный, таинственный и сексуальный. Дополняют его яркие вкрапления оранжево-желтого, розового, разнообразные оттенки зеленого цвета и пудровые тона. В качестве аксессуаров используются подчеркнуто крупные украшения и вуалетки. Они добавляют образам хрупкости и загадочности.

Коллекцию Alisia Fiori отличает неповторимый стиль и оригинальность. Одна из главных особенностей бренда - постоянное пополнение ассортимента, выпуск внесезонных моделей.

Бренд RF Couture by Tatiana Zatolokina представил коллекцию Wild Swans. Женщина изящна, грациозна и красива словно лебедь, считает дизайнер Татьяна Затолокина. И облачает свою героиню в роскошные наряды из бархата, кружева, жаккарда и органзы, декорированных вышивкой бисером и стеклярусом. Цветовая гамма будущего весенне-летнего сезона включает насыщенный красный, изысканный бордовый, благородный темно-синий, классический черный.

Презентация новой коллекции Yanina Demi Couture прошла в отеле «St. Regis Москва Никольская». Гости вечера смогли увидеть уникальные вещи, которые создаются в Доме моды Юлии Яниной.

Makhmudov Jemal в своей коллекции Dark Moon раскрывает природу женщины. Вдохновленная затмением Луны, новая коллекция дизайнера - это сочетание женственных линий кроя, с агрессивной сексуальностью конструктивных форм. Геометричность моделей и сложный крой 3D: дизайнер не боится работать с асимметрией, объемом, фактурой, делая пластичными и подвижными даже самые жесткие формы и материалы. Основные цвета – черный, серый, изумрудный, бордо, красный, электрик и бежевый. Дополняют образы броши ручной работы, в виде ореола Луны и месяца, широкополые шляпы, без которых не может обойтись ни одна настоящая колдунья.

Коллекция Sergey Sysoev продемонстрировала концептуальную интеграцию глубины прошлого в содержание современного. Новыми героями времени, по мнению дизайнера, становятся вещи и продукты. Новыми лозунгами – логотипы. Рисунки на пайеточной ткани и цветы, расцветающие на принтах и лицах. Весна-лето 2018 от Sergey Sysoev будут наполнены чувствами и модными революционными идеями, воплощенными в джинсовой хлопковой и трикотажной ткани.

Современной, задающей новые тренды получилась коллекция Хлоя X Vivicoxy, созданная в коллаборации певицы Хлои и известной в интернете и за его пределами трендсеттера Vivicoxy. Идея совместной коллекции появилась у девушек почти сразу после знакомства. Отправной точкой при создании Хлоя X Vivicoxy стал синтез ключевых веяний: эстетики светского шика и гламура, сексуальной революции и нулевых, Голливуда и эпохи супермоделей. Источником вдохновения стали также фильм «Стриптиз» (1996 г.) и мюзикл «Бурлеск» (2010 г.), откуда девушки почерпнули идеи для создания образов, наполненных кричащей сексуальностью и подчеркивающих красоту женского тела. Центральное место в коллаборации заняли футболки и комбинезоны с мерчем «суперзанята» из недавно выпущенного совместного сингла Хлоя и Vivicoxy «Я сейчас суперзанята».

В рамках деловой программы FCG «Мода будущего: индустрия высоких технологий» состоялась дискуссия о том, почему сегодня передовые fashion компании готовы платить высокие зарплаты таким неведомым ранее специалистам, как SММ менеджер, digital аналитик, специалист по нативной рекламе, инфостилист, инженер 3D-печати, тренд-скаут, аналитик BIG DATA, эксперт по эко-стандартам, менеджер по краудфандинговымплатформам, а главное – где и как овладеть новыми специальностями.

Участники дискуссии представляли различные форматы образования. Ксения Хизова, руководитель проекта Академия Моды Онлайн на онлайн-платформе «Смотри.Учись» презентовала новые возможности интерактивного онлайн образования. Алексей Егоров, ректор Московского художественно-промышленного института, пояснял, как работает связь образования и практики в его вузе, Янина Урусова, со-основатель проекта Bezgraniz Couture, наглядно продемонстрировала, что соединение fashion и высоких технологий крайне востребовано на гигантском рынке fashion товаров для людей с инвалидностью. Алексей Салычев, куратор программы Fаshion Ecommerce НИУ ВШЭ, обозначил целый пул крайне востребованных сегодня специальностей в электронной коммерции, Мария Тихонова, руководитель проекта Retail & Fashion Accelerator, рассказала о том, как акселератор предоставляет бесплатные возможности обучения и коучинга авторам инновационных стартапов, связывая их с экспертами рынка и инвесторами.

Амбассадором 38-го сезона Недели моды в Москве стала Ирина Куликова, любимая модель Марка Джейкобса и Джона Гальяно, участница таких мировых шоу, как Prada, Nina Ricci, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton и Calvin Klein.

Шоу-румы заработали в новом формате. В этом сезоне в Гостином дворе открылся Pop-up store от проекта Freedom Team. Он представляет собой «лабиринт», по всему периметру которого можно познакомиться с одеждой российских дизайнеров. Специально для MFW байеры Freedom Store собрали коллекции таких брендов, как Noel, Cute, Nnedre, Otocyon, Bat Norton, Arny Praht, Yana Segetti и многих других. В Pop-up storе представлены востребованные дизайнерские марки аксессуаров из Санкт-Петербурга, универсальной базовой одежды, а также концепт-бренды в уже характерном для Санкт-Петербурга урбанистическом стиле. Впервые в Pop-up store от проекта Freedom Team можно будет купить офлайн коллекции, созданные в коллаборации Faberlic c Valentin Yudashkin и Alena Akhmadullina. Наряду с Pop-up store на площадке Недели моды в Москве представлены пять брендовых шоу-румов российских дизайнеров: Khan, Kalinka Morozov, Anastasia Kuchugova, «Мехико», «Кольчуга» и Kalinka Morozov.

Гостями третьего дня Недели моды в Москве стали: Александр Рогов, Александер Иванов, Саша Савельева, Ирина Тонева, Александра Попова, Согдиана, Анастасия Задорожная, Анастасия Гизерская, Елена Борщев, Анастасия Калашникова, Анастасия Спиридонова, Олимпиада Тетерич, Клара Новикова, Катерина Шпица, Полина Аскери, Мария Кожевникова, Ксения Сухинова, Мария Мельникова, Мария Кравцова, Александр Рогов, Саша Федорова, Александер Иванов, Артем Кривда, Мария Гранина и другие.

Участники показов Недели моды в Москве: Valentin Yudashkin, La Moda para niños Spain, Funny Sunny, Irina Sharlay, La Redoute и La Redoute By Plus Size Magazine (France), Elena Shipilova Jorgia White, Sadovskaya for Gepur, Lenskaya Designe Bureau, Artem Krivda, Anna Wolf, Burda, Mir Cashemira, D’lorisan, Anastasiya Kuchugova, Alisia Fiori, RF Couture by Tatiana Zatolokina, Yanina Demi Couture, MD Makhmudov Djemal, Sergey Sysoev, Chloe х Vivicoxy, Фестиваль дизайна «.RU. Сделано в России», Sabina Mak, Shivey, Totalllook by Gera Skandal/Polina Golub and Daria Bulgakova, Karina Khimchinskaya, Victoria Andreyanova, Faberlic by Alexandr Rogov, Stilnyashka, Eleonora Amosova, Lana2Rock by Julia Asutina, Fashion Book by Alena Stepina, Svetlana Evstigneeva& Beretkah, Ekaterina Romanova, Teplitskaya design, Alina Assi, Kravets and Карина Сарсенова, Sharov, Volky, Alena Nega, De salitto & Stefania Pinyagina&Pablosky, Lisa Romanyuk, L’efant royal, Kenguru, Lusien Krysan, NN by Ponomarev, Kamilla Purshie, Maria Shosheva, Shiyan.

Организатором «Недели моды в Москве. Сделано в России» выступает Ассоциация Высокой моды и Прет-а-порте при поддержке Минпромторга России.

Фотографии предоставлены организаторами.