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Трикотажные изделия «Свитанак» появятся на мытищинских ярмарках

12.12.2016  23:53

Белорусская фабрика «Свитанак» представит продукцию в рамках городских ярмарок в Мытищах, пишет Мытищинское информационное агентство.

В пятницу, 9 декабря, прошел визит представителей белорусского города Жодино в Мытищи. Эти населенные пункты являются побратимами. В рамках встречи заместитель директора по экономике трикотажной фабрики «Свитанак» Александр Рубанцев выразил желание представить белорусскую продукцию на ярмарках в Подмосковье.

«Возможно, уже в конце декабря мы примем участие в ярмарке в городском округе Мытищи и предложим достойный конкурентный продукт мытищинским жителям. Мы конструктивно пообщались с представителями бизнес-сообщества. Варианты сотрудничества есть, мы будем их развивать, не откладывая в долгий ящик. Мытищи являются для нас приоритетным регионом с точки зрения дальнейшего развития российского рынка в целом и организации партнерских взаимовыгодных долговременных отношений», — отметил Александр Рубанцев.

«Свитанак» является крупнейшим предприятием трикотажной отрасли легкой промышленности Белоруссии. Основан в 1975 году, акционирован в 1994-м. Производит трикотажное белье и верхний трикотаж для детей и взрослых. Ежемесячно выпускает около 500 моделей. Ассортимент обновляется приблизительно на 70% в год. На предприятии работают около трех тыс. человек.

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