12.12.2016 23:53

Белорусская фабрика «Свитанак» представит продукцию в рамках городских ярмарок в Мытищах, пишет Мытищинское информационное агентство.

В пятницу, 9 декабря, прошел визит представителей белорусского города Жодино в Мытищи. Эти населенные пункты являются побратимами. В рамках встречи заместитель директора по экономике трикотажной фабрики «Свитанак» Александр Рубанцев выразил желание представить белорусскую продукцию на ярмарках в Подмосковье.

«Возможно, уже в конце декабря мы примем участие в ярмарке в городском округе Мытищи и предложим достойный конкурентный продукт мытищинским жителям. Мы конструктивно пообщались с представителями бизнес-сообщества. Варианты сотрудничества есть, мы будем их развивать, не откладывая в долгий ящик. Мытищи являются для нас приоритетным регионом с точки зрения дальнейшего развития российского рынка в целом и организации партнерских взаимовыгодных долговременных отношений», — отметил Александр Рубанцев.



