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Triumph презентовал новогоднюю коллекцию нижнего белья
24.12.2016 00:10
Немецкий бренд нижнего белья Triumph опубликовал лукбук в поддержку специальной новогодней коллекции, сообщается в пресс-релизе компании.
Съемки, проводимые фотографом Леной Важениной, состоялись в Императорских апартаментах Петровского путевого дворца. Героинями лукбука стали российские послы бренда Triumph, примерившие модели рождественской коллекции нижнего белья.
Triumph — немецкий бренд, специализирующийся на производстве женского нижнего белья и аксессуаров, одежды для дома и занятий спортом. Марка основана Михаэлем Брауном и Иоганном Готфрид Шписхофером в 1886 году.
Фотографии предоставлены компанией.
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