Немецкий бренд нижнего белья Triumph опубликовал лукбук в поддержку специальной новогодней коллекции, сообщается в пресс-релизе компании.

Съемки, проводимые фотографом Леной Важениной, состоялись в Императорских апартаментах Петровского путевого дворца. Героинями лукбука стали российские послы бренда Triumph, примерившие модели рождественской коллекции нижнего белья.

Triumph — немецкий бренд, специализирующийся на производстве женского нижнего белья и аксессуаров, одежды для дома и занятий спортом. Марка основана Михаэлем Брауном и Иоганном Готфрид Шписхофером в 1886 году.

Фотографии предоставлены компанией.