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Triumph выпустил коллекцию спортивного белья Triaction

09.03.2017  23:51

Немецкий бренд нижнего белья и домашней одежды Triumph презентовал новую коллекцию линейки Triaction, сообщает компания.

Модели новой коллекции Triaction оснащены системой поддержки груди для занятий спортом разной степени интенсивности – Cardio и Studio.

Triumph International является одним из мировых лидеров на рынке нижнего белья, купальников и домашней одежды с более чем 2000 магазинами в 120 странах мира.

Фотография предоставлена компанией.

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