В торгово-развлекательных комплексах Fort Group уже состоялись и планируются открытия новых магазинов, сообщается в пресс-релизе компании.

5 мая в ТРК «Родео Драйв» (пр. Культуры, 1) прошла официальная церемония открытия магазина Gloria Jeans - лидера в сегменте fast fashion в России. На площади порядка 1000 кв. м. представлены: одежда, обувь, аксессуары для детей и взрослых.

В ТРК «Академ Парк» (Гражданский пр., 41Б) на цокольном этаже расположилась «территория здорового сна» Askona.

К концу лета в два раза увеличится площадь обновленного магазина парфюмерно-косметической сети «Рив Гош» в ТРК «Академ Парк». Магазин ждет не только обновление интерьера, но и существенное расширение линейки предлагаемых товаров и услуг. Работы по реконструкции магазина будут выполняться поэтапно, без закрытия. Открытие магазина в новом формате намечено на август 2017 года.

Пулдетских операторов ТРК «Европолис» (Полюстровский пр., 84А) пополнился популярным брендом Stilnyashka.

В ТРК «Французский бульвар» (бульвар Новаторов, дом 11, к 2) в начале мая открылось новое представительство сети ресторанов города «На Парах».

Помимо этого, в мае в ТРК «Французский бульвар» откроются магазин товаров для праздника «Веселая Затея» и фирменный магазин Consowear, представляющий сезонные коллекции верхней одежды - пуховиков, курток, комбинезонов, пуховых брюк и аксессуаров.

«В портфеле Fort Group 10 торговых объектов, расположенных в разных районах города, общей площадью более полумиллиона квадратных метров. Подобный масштаб позволяет нам не только привлекать в ТРК ведущих и популярных операторов, но и приглашать новые,только заявляющие о себе, бренды – рассказывает Дарья Сизых, заместитель коммерческого директора Fort Group. – Мы имеем возможность проводить детальный анализ работы арендаторов, оценивать их востребованность на рынке, а также отслеживать изменяющиеся предпочтения посетителей. Наша задача – обеспечить максимальный комфорт для покупателей, учитывая как существующие, так и новые, набирающие популярность форматы магазинов и развлечений».

Компания Fort Group – один из лидеров рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга. Сегодня в портфеле Fort Group – 10 объектов торговой недвижимости общей площадью более полумиллиона кв м, элитный жилой дом, бизнес-центр класса А.

Фотография предоставлена компанией.