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Троицкая камвольная фабрика расширила ассортимент

18.01.2017  22:46

Ассортимент постельных принадлежностей Троицкой камвольной фабрики пополнился новыми моделями, сообщает пресс-служба компании.

В фирменных магазинах Троицкой камвольной фабрики появилась новая продукция. Производитель расширил ассортимент постельных принадлежностей. Помимо наматрасников, одеял, подушек и пледов для покупателей стали доступны комплекты белья «Троицкий текстиль».

Троицкая камвольная фабрика — одно из старейших текстильных предприятий России. Основал фабрику московский купец А.П. Прохоров в 1797 году. В 1865 году владельцем фабрики стал немец Куппер, который переоборудовал ее под выпуск армейского сукна. До 1976 года фабрика производила тонкосуконные ткани. Затем предприятие было переориентировано на выпуск гребенной чесальной ленты, а с 1990-х годов был налажен выпуск пряжи для ручного и машинного вязания, а также пряжи для производства камвольных тканей.

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