Торгово-развлекательный центр «Афимолл Сити» и хоккейный клуб «Спартак» заключили стратегическое партнерское соглашение сроком на два года, сообщает пресс-служба ТРЦ.

В торговой галерее четвертого этажа торгово-развлекательного центра «Афимолл Сити» открылся фирменный бутик хоккейного клуба «Спартак», в котором представлена эксклюзивная линейка спортивной одежды, атрибутики и сувениров с символикой бренда и живыми автографами хоккеистов. Магазин стал первым, расположенным за пределами территории домашней арены клуба.

В рамках сотрудничества «Спартак» и «Афимолл Сити» планируют провести на территории ТРЦ серию совместных мероприятий с участием игроков и тренерского состава, ориентированных на аудиторию поклонников хоккея и спорта в целом, а также семьи с детьми. Запланированные инициативы призваны сделать профессиональный хоккей чуть более доступным для широкой аудитории и подрастающего поколения.

Открытие первого самостоятельного фирменного магазина «Спартак» в «Афимолл Сити» уже сейчас активно поддерживается и анонсируется на домашней арене клуба в «Парке Легенд» во время всех официальных матчей красно-белых. Логотип «Афимолл Сити» наравне с другими официальными партнерами клуба размещен на бортах ледовой арены, билетах, печатной продукции и других носителях.

Андрей Веревко, генеральный директор ХК «Спартак»: «Это большое и важное событие в жизни клуба – открытие первого фирменного магазина «Спартак» за пределами ледовой арены и заключение партнерского соглашения с крупнейшим торгово-развлекательным центром «Афимолл Сити», который уже давно является популярным местом притяжения москвичей, находясь в сердце деловой жизни столицы «Москва-Сити». Уверен, что наше сотрудничество – отличная возможность для обеих сторон усилить свои рыночные позиции, поддержать развитие хоккея в России, найти новую аудиторию. Для хоккейного клуба это и способ привлечь на трибуны еще больше болельщиков, которые теперь получили прекрасную возможность приобрести спортивную одежду с символикой любимого бренда в фирменном магазине «Спартак» в ТРЦ «Афимолл Сити». В рамках сотрудничества в скором будущем мы также планируем выпуск лимитированных коллекций специально для магазина «Спартак», расположенного в «Афимолл Сити».

Мария Гайтер, директор по маркетингу ТРЦ «Афимолл Сити»: «Мы стараемся соответствовать интересам нашей аудитории и быть на волне общемировых трендов, осваивая новые для этого горизонты – на этот раз «Афимолл Сити» выходит на лед. Сейчас тема спорта в России на подъеме. Люди разных возрастов задумываются о своем образе жизни и начинают увлекаться спортом. Уже модно ходить не в ночные клубы, а на спортивные матчи. Особенно популярен хоккей. Открытие первого клубного спортивного магазина в «Афимолл Сити» - для нас это новый и интересный опыт. Думаю, таких историй в будущем будет появляться только больше. Профессиональный спорт становится ближе к своим поклонникам. С позиции бренда – становится частью их жизни, предлагая все более интересный и очень симпатичный ассортимент товаров, одежды и аксессуаров, которые можно носить в том числе и в повседневной жизни. Для нас, конечно, большая гордость, что настоящий фирменный магазин одного из выдающихся спортивных клубов России открылся именно в «Афимолл Сити». Особое внимание заслуживает стильный и продуманный интерьер магазина, который наверняка придется по душе всем поклонникам замечательной игры».

«Афимолл Сити» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в центре Москвы. Комплекс включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов, зона фуд-корта — более 50 ресторанов и кафе. Комплекс расположен в самом сердце делового района столицы — «Москва-Сити».

Фотография предоставлена пресс-службой «Афимолл Сити».