В торгово-развлекательном центре «Бутово Молл» в мае этого года начали работу пять новых арендаторов общей площадью 320 кв.м., сообщает компания JLL.

Мастерская «Дом Быта экспресс» (30 кв. м.) оказывает услуги по ремонту электроники, часов и мобильных телефонов, одежды и обуви, а также услуги ателье. Кафе-пекарня «Восточный пекарь» (70 кв. м.) предлагает выпечку в лучших традициях восточной кухни. В сетевом зоомагазине «Четыре лапы» (170 кв. м) представлен широкий выбор кормов для домашних питомцев, средств по уходу за животными, а также ветеринарные лекарственные препараты и аксессуары. Также состоялось открытие ювелирного магазина Diadema (26 кв. м.) и кофейни ProCoffee (25 кв. м.).

Современный многофункциональный ТРЦ «Бутово Молл» (общая площадь – 152,7 тыс. кв. м, торговая площадь – 55 тыс. кв. м) расположен на территории Новой Москвы, в окружении современной, развивающейся инфраструктуры района Южное Бутово. Общая зона охвата торгового центра превышает 700 тыс. человек. В общей сложности торговая галерея «Бутово Молл» объединит более 160 магазинов fashion сегмента, современный мультиплекс и ресторанную зону.

Девелопер проекта – ООО «Бутово Молл» - динамично развивающаяся компания, которая была создана в феврале 2010 году для реализации и развития торгово-развлекательного комплекса «Бутово Молл».

Управляющая компания – JLL, предоставляющая финансовые и комплексные профессиональные услуги в области недвижимости.

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