20.12.2016 21:52

Ожидается, что ТРЦ Galleria Minsk, площадью 54,5 тыс. кв. м, заполнится арендаторами к сентябрю 2017 года, пишет «Белта».

В Минске состоялось открытие ТРЦ Galleria Minsk. Празднование события прошло в минувшие выходные 17 и 18 декабря. Новый комплекс занимает площадь 54,5 тыс. кв. м. Под торговую галерею отдано 36 тыс. кв. м. Полностью сдать свободные площади ТРЦ Galleria Minsk должен к сентябрю следующего года. Сейчас он занят на 40%.

Для посетителей работают обувные салоны, ювелирные магазины, магазины косметики и парфюмерии, крупный магазин электроники и др.

Строительство комплекса Galleria Minsk обошлось в 150 млн долларов. Ожидаемый срок окупаемости — 10–12 лет.