По сложившейся традиции 9 мая в рязанском торгово-развлекательном центре «М5 Молл» пройдет большая праздничная программа, сообщают организаторы.

Стартуют праздничные мероприятия в 10:00 на парковке ТРЦ. Здесь начнет работу выставка военной музейной и современной техники, которая продлится до 18:00. Экспонаты боевых машин будут установлены у главного входа в ТРЦ. Каждый гость сможет сделать фотографии, а военные ответят на все вопросы, связанные с характеристиками и историей создания боевых машин. Здесь же с 13:00 можно будет увидеть образцы современной военной формы.

В 13:30 «М5 Молл» приглашает рязанцев спеть песни военных лет. Музыкальную программу «Чтобы помнили» подготовили студенты музыкального колледжа им. братьев Пироговых и учащиеся Рязанской школы рока. Вместе с будущими звездами сцены гости споют самые известные песни военных лет. Для каждого участника организаторы подготовили песенники.

С 13:00 до 15:00 на парковке «М5 Молл» гости смогут бесплатно отведать солдатскую кашу и чай. Блюдо, которое традиционно готовят для защитников Отечества в полевых условиях, обещает быть самым вкусным праздничным угощением. Для его приготовления повара полевой кухни используют 90 килограммов тушенки, 20 килограммов гречки и 7 килограммов сливочного масла.

В 13:00 на праздничной площадке выступит ВИА ВДВ «Крылатая пехота». Десантники споют не только песни военных лет, но и современные композиции, знакомые каждому из жителей «столицы ВДВ». Не обойдется выступление без знаменитой песни «крылатых пехотинцев», ставшей негласным гимном всех тех, кто носит или носил голубые береты, – «Расплескалась синева». Помимо поющих военных, в этот день на праздничной площадке будет много танцевальных и вокальных номеров от творческих коллективов города.

В 14:00 на парковке «М5 Молл» начнется самое зрелищное мероприятие – показательные выступления десантников, которые славятся во всем мире безукоризненным владением приемами рукопашного и контактного боя.

В 15:00 в зоне Трех фонтанов пройдет выступление команды КВН Рязанского десантного училища «Умные люди». Гости смогут оценить военный юмор и интересную программу армейских КВНщиков.

Завершится праздничная программа концертом Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова. Любимый рязанцами коллектив выступит перед гостями «М5 Молл» с музыкальной программой «Песни Победы». Вместе с симфоническим оркестром песни военных лет исполнитсолист Ярославской государственной филармонии, лауреат шведского Международного вокального конкурса им. Вильгельма Штейнхамара Александр Суханов (баритон). Концерт пройдет с 18:00 до 20:00.

ТРЦ «M5Молл» – крупнейший многофункциональный торгово-развлекательный комплекс в Рязани и Рязанской области общей площадью 83 200 кв.м., в которую входит торговая площадь – 66 500 кв.м. и наземная парковка для посетителей на 2500 мест. На территории ТРЦ «M5 Молл» расположено более 120 магазинов известных брендов, многие из которых представлены в ТРЦ эксклюзивно: Oasis, Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho и многие другие; якорные арендаторы: гипермаркет «Карусель», OBI, Эльдорадо, Детский мир, пятизальный мультиплекс «Пять Звезд», Детский игровой центр, Koton, LCWaikiki. Рестораны и фудкорт представлены операторами: BurgerKing, QuickChicken, Subway, «Блинофф», DasKolbas и др. Для удобства посетителей курсируют бесплатные автобусы. Благодаря уникальному ассортименту товаров и услуг, торгово-развлекательный центр «М5 Молл» является крупнейшим центром притяжения для покупателей. Зона обслуживания торгово-развлекательного центра «М5 Молл» охватывает более 40% населения Рязани и Рязанской области.

Иллюстрация предоставлена организаторами.