Праздничные мероприятия по случаю дня рождения столичной «Ривьеры» прошли в торгово-развлекательном центре 15 апреля, сообщают организаторы.

В честь первого дня рождения «Ривьера» пригласила москвичей на веселую домашнюю вечеринку, хедлайнером которой стала группа Uma2rman. За настроение на празднике отвечал телеведущий шоу «Орел и Решка»– Коля Серга.

В этот день пространство «Ривьеры» превратилось в одну большую московскую квартиру, где каждый мог выбрать себе развлечение по душе: домашние посиделки в Спальне, веселые танцы в Гостиной, вкусное застолье на Кухне или увлекательные игры в Детской.

Так центральный атриум торгового центра стал Гостиной, где обустроили главную сцену для выступления артистов Uma2rman, шоу-балета Todes и кавер-группы iLike. Здесь же в течение дня проходили конкурсы резидентов «Ривьеры». Lego построил вместе гостями дом мечты из легендарных деталей, Uniqlo, H&M, Reserved, Zara провели битву примерочных, а L’Occitane, Kiko Milano и «Л’Этуаль» открыли pop-up beauty салон.

Спальня с уютной фотозоной в форме кровати стала центром притяжения для любителей оригинальных селфи. На Кухне, как полагается, вкусно кормили и учили готовить. Маленькие гости могли вдоволь разрисовать обои и искупаться в бассейне из шаров в Детской.

Кульминацией вечера стало объявление итогов розыгрыша квартиры в жилом комплексе «Баркли Медовая долина» и торжественное вручение заветных ключей победителю – Толкачевой Марии.

«Первый день рождения – для нас радостный праздник и время подведения итогов. Спустя ровно год с момента открытия, 86% торговых площадей в Ривьере сдано в аренду и 75% открыто для посетителей. Мы гордимся составом наших арендаторов, который отражает концепцию lifestyle-центра, предлагающего не только качественный шопинг, но и множество уникальных форматов для развлечения и саморазвития», - прокомментировала коммерческий директор ТРЦ «Ривьера» Ольга Стариченко.

Фотографии предоставлены организаторами.