Праздничные мероприятия по случаю дня рождения столичной «Ривьеры» пройдут в торгово-развлекательном центре 15 апреля, сообщают организаторы.

Для праздника команда «Ривьеры» выбрала формат веселой «вечеринки для своих» и решила устроить самый большой в Москве квартирник.

В свой день рождения Ривьера превратится в одну веселую квартиру площадью 100 000 кв. м. В этот день территория торгового-развлекательного центра будет разделена на разные комнаты одной гигантской квартиры. Так, атриум первого этажа превратят в Гостиную, где пройдут главные события дня – концерт группы Uma2rman и торжественный розыгрыш квартиры в Москве. «Душой» этой компании станет телеведущий, комик и музыкант, знакомый аудитории по телешоу «Орел и Решка» – Коля Серга.

Здесь же выступит шоу-балет Todes, сыграет кавер-группа iLike, и пройдут конкурсы от резидентов «Ривьеры».Lego предложит гостям построить дом мечты, модные бренды одежды Uniqlo, H&M, Reserved, Zara устроят битву примерочных, а L’Occitane, Kiko Milano и «Л’Этуаль» откроют pop-up салон, где гости покажут свои make-up навыки и в «домашней» атмосфере подготовятся к главному событию вечера.

По соседству с Гостиной на первом этаже расположится Спальня. Здесь в течение дня будут проходить батлы на велосипедах, пижамный марафон, а также разместится фотозона в форме гигантской кровати.

Кухню и Детскую обустроят на третьем этаже торгового центра. Самым маленьким гостям квартирника предложат пройти уроки рисования на обоях. А для взрослых на Кухне в 16:00 пройдет серия кулинарных мастер-классов от уникальных гастрономических форматов «Ривьеры» под руководством столичных шеф-поваров.

Кульминацией вечера станет огромный праздничный торт и яркое бумажное шоу.

Фотография предоставлена организаторами.