Флагманский бутик итальянской марки Trussardi открылся в шанхайском торговом центре Shanghai Plaza 66, сообщается в пресс-релизе компании.

Новый магазин оформлен в традиционном для бренда лаконичном стиле, в котором сочетаются классика и современность.

ДНК модного дома переосмыслено в новом прочтении путем объединения классических элементов и высококачественных материалов, таких как итальянский мрамор цвета мокрого асфальта и латунь. Эмблема в виде борзой — знаковый символ модного дома Trussardi — используется на дверных ручках, а также в качестве декоративных украшений.

В отделке преобладают натуральные материалы и благородная теплая цветовая гамма с легкими штрихами золота — реминисценция к работам выдающихся итальянских дизайнеров 1960-70-х гг. Интерьер отражает приверженность марки к историческому наследию, к стремлению сохранить многолетние традиции.

Во флагманском бутике представлены мужская и женская коллекции, а также аксессуары. Презентована культовая сумка Trussardi Lovy Bag.

Как отмечают представители компании, открытие в Шанхае — следующий шаг в рамках стратегии экспансии Trussardi на китайском рынке после успешного ребрендинга марки. Бренд также распространяется онлайн на сайте http://www.trussardi.com.

Группа компаний Trussardi основана в 1911 году в итальянском городе Бергамо. Воплощая традиции итальянского ремесленного мастерства, компания представлена на рынке моды брендами Trussardi, Trussardi Jeans и собственными коллекциями аксессуаров. Постоянно развиваясь, Trussardi Group пополнилась брендами: Trussardi Junior, Trussardi Eyewear, Trussardi Parfums, Trussardi Orologi, Trussardi Casa, Trussardi Jeans Underwear, Trussardi Nightwear и Beachwear, а также Trussardi Home Linen и Trussardi Wall Décor. Компания одной из первых в модной индустрии занялась ресторанным сервисом, открыв Café Trussardi и Il Ristorante Trussardi Alla Scala. Продукция Trussardi представлена в Европе, Азии и на Ближнем Востоке в монобрендовых бутиках, торговых центрах и на официальном сайте компании.

Фотография предоставлена компанией.