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Ценовой диапазон акций «Детского мира» на IPO установлен между 85 руб. и 105 руб. за бумагу

30.01.2017  07:00

Ценовой диапазон акций «Детского мира» во время первичного размещения акций на Московской бирже установлен между 85 руб. и 105 руб. за бумагу, говорится в сообщении ритейлера.

Детский мир» объявил о намерении провести IPO на Московской Бирже 16 января 2017 г.

Акционеры намерены реализовать до 247,9 млн акций (включая опцион дополнительного размещения), что в рамках ценового диапазона соответствует объему размещения от 21,1 млрд руб. до 26 млрд руб. и оценке компании от 62,8 млрд руб. до 77,6 млрд руб.

Ожидается, что в результате IPO акции в свободном обращении (free-float) составят приблизительно 33,55% (при условии, что опцион на дополнительные акции будет полностью использован).

АФК «Система» намерена сохранить контрольный пакет акций группы в среднесрочном периоде, при этом остальные акционеры также сохранят долю в «Детском мире» по итогам публичного размещения.

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