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«Центробуви» требуется дополнительное время на инвентаризацию запасов

31.07.2017  07:03

Конкурсный управляющий ТД «Центробувь» подал ходатайство в Арбитражный суд Москвы о продлении срока инвентаризации на три месяца в связи со значительным объемом имущества должника.

Как пишет РАПСИ со ссылкой на определении суда, арбитражный суд 29 марта 2016 года ввел процедуру наблюдения в отношении ТД «Центробувь» по иску компании «Сандорини». Задолженность торгового дома перед этой компанией составила 4,1 млн рублей. Суд 14 марта признал ТД банкротом.

Ходатайство управляющего будет рассмотрено судом 21 августа.

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