31.07.2017 07:03

Конкурсный управляющий ТД «Центробувь» подал ходатайство в Арбитражный суд Москвы о продлении срока инвентаризации на три месяца в связи со значительным объемом имущества должника.

Как пишет РАПСИ со ссылкой на определении суда, арбитражный суд 29 марта 2016 года ввел процедуру наблюдения в отношении ТД «Центробувь» по иску компании «Сандорини». Задолженность торгового дома перед этой компанией составила 4,1 млн рублей. Суд 14 марта признал ТД банкротом.

Ходатайство управляющего будет рассмотрено судом 21 августа.