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Цены на серебро к середине мая достигли пятимесячных минимумов

15.05.2017  07:26

Цены на серебро к середине мая достигли пятимесячных минимумов, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Унция драгоценного металла стоит 16,41 доллара, фаза продаж наблюдается с середины апреля, то есть уже месяц.

Провал цен на серебро, отмечает эксперт, связан с оптимистичными настроениями на мировых рынках капитала - инвесторам не требуются активы «тихих» гаваней, чтобы уберечься от рисков. И пока оценка рисков минимальна, серебро дешевеет.

Техническая картина торгов серебром, впрочем, показывает, что локальные минимумы уже достигнуты, и теперь драгоценный металл будет продавать восстанавливаться в цене. Пока отскок будет формироваться за счет биржевых торгов. Физический спрос на серебро не расширяется уже несколько лет.

Унция серебра может вернуться в область 17-17,20 доллара уже в ближайшее время, полагает Анна Бодрова. Ювелирным производителям можно поспать серебро для реализации текущих нужд. 

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