20.01.2017 22:17

В московском ЦУМе поступили в продажу три новых ювелирных бренда, пишет «Лента».

Ювелирные изделия марок Pamela Love, Anissa Kermiche и Marc Alary теперь доступны для покупателей московского ЦУМа. Универмаг расширил свой ассортимент драгоценных украшений. Все бренды отличаются индивидуальностью.

Марка Pamela Love отсылает сюжетами к африканскому и мексиканскому фольклору, а также использует средневековую иконографию. Она основана в Нью-Йорке, как и бренд Marc Alary. Этот представитель ювелирного искусства оперирует анималистичными мотивами. На витринах ЦУМа представлены серьги, кольца и подвески в виде обезьян и рептилий.

Самая молодая марка - Anissa Kermiche. Первая коллекция дизайнера появилась только в 2016 году. Ее изделия называют «смелыми» и «провокационными». Они рассчитаны на ироничных и успешных женщин.