Новости
НачалоНовостиЦУМ пополнил ассортимент ювелирных брендов
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm Выставка обуви и аксессуаров «Сибшуз» пройдет 9-11 марта Рейтинг@Mail.ru
Выставка-презентация Sport Casual Moscow пройдет 23–25 января 2017 года

ЦУМ пополнил ассортимент ювелирных брендов

20.01.2017  22:17

В московском ЦУМе поступили в продажу три новых ювелирных бренда, пишет «Лента».

Ювелирные изделия марок Pamela Love, Anissa Kermiche и Marc Alary теперь доступны для покупателей московского ЦУМа. Универмаг расширил свой ассортимент драгоценных украшений. Все бренды отличаются индивидуальностью.

Марка Pamela Love отсылает сюжетами к африканскому и мексиканскому фольклору, а также использует средневековую иконографию. Она основана в Нью-Йорке, как и бренд Marc Alary. Этот представитель ювелирного искусства оперирует анималистичными мотивами. На витринах ЦУМа представлены серьги, кольца и подвески в виде обезьян и рептилий.

Самая молодая марка - Anissa Kermiche. Первая коллекция дизайнера появилась только в 2016 году. Ее изделия называют «смелыми» и «провокационными». Они рассчитаны на ироничных и успешных женщин. 

Просмотров: 98
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1227 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте