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ТЦ «Метрополис» отметил свое восьмилетие

29.03.2017  10:13

Праздничные мероприятия по случаю восьмого дня рождения «Метрополис» прошли в торговом центре 24-26 марта, сообщают организаторы.

По традиции всех гостей торгового центра ожидала насыщенная программа. В пятницу, 24 марта, состоялся концерт Леонида Агутина, который исполнил свои главные хиты. Также в рамках музыкальной программы состоялось выступление финалиста шоу «Голос» Ивана Долматова и группы «Впечатлительные люди».

В субботу, 25 марта, перед гостями «Метрополиса» выступили артисты лейбла Black Star - Natan и Kristina Si . После концерта всех посетителей и гостей ждала Ночи скидок.

Воскресенье, 26 марта, началось с модных показов нижнего белья, выступлений лекторов, модных блогеров и полезных мастер-классов. Вечером «Метрополис» погрузился в «мир звука и ритма», благодаря участникам шоу «Танцы» . Ведущим праздничной программы вновь выступил Иван Чуйков .

Вместе со всеми день рождения ТЦ «Метрополис» отпраздновали такие медийные персоны, как dj Виталий Козак, дизайнер Алиса Толкачева, актриса театра и кино Анна Цуканова-Котт , дизайнер Армен Ерицян , дизайнер Мария Пшеничникова (MARP) и многие другие.

Фотографии предоставлены организаторами.

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