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«Тульский трикотаж» посетил заместитель губернатора – председатель правительства области Юрий Андрианов

14.08.2017  06:52

Заместитель губернатора – председатель правительства области Юрий Андрианов побывал на фабрике «Тульский трикотаж», где ознакомился с ходом реконструкции помещения для Центра поставки школьной формы, говорится в сообщении администрации региона.

Правительство региона поддерживает проект. По словам Юрия Андрианова, на площадке фабрики будут выставлены образцы школьной формы всех предприятий, работающих в регионе. Здесь появятся информационные кабинеты, дизайнерские отделения, общий выставочный зал.

Центр будет работать по типу шоу-рума, в котором все местные производители представят свою продукцию. Площадь магазина составит около 200 кв. метров. Покупатели смогут выбрать форму и расплатиться за нее на месте или приобрести через региональную электронную площадку предприятий легкой промышленности региона. 

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