14.08.2017 06:52

Заместитель губернатора – председатель правительства области Юрий Андрианов побывал на фабрике «Тульский трикотаж», где ознакомился с ходом реконструкции помещения для Центра поставки школьной формы, говорится в сообщении администрации региона.

Правительство региона поддерживает проект. По словам Юрия Андрианова, на площадке фабрики будут выставлены образцы школьной формы всех предприятий, работающих в регионе. Здесь появятся информационные кабинеты, дизайнерские отделения, общий выставочный зал.

Центр будет работать по типу шоу-рума, в котором все местные производители представят свою продукцию. Площадь магазина составит около 200 кв. метров. Покупатели смогут выбрать форму и расплатиться за нее на месте или приобрести через региональную электронную площадку предприятий легкой промышленности региона.