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Турецкая компания «Акбаш Холдинг» заинтересована в сотрудничестве с «Швейной фабрикой — Ингушетия»

17.03.2017  01:44

Директор турецкой компании «Акбаш Холдинг» выразил намерение шить одежду на «Швейной фабрике — Ингушетия», сообщает пресс-служба главы РИ.

В резиденции главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова прошла встреча с директором компании «Акбаш холдинг» Акбаши Гюрханом и его помощником Бейбити Сапаралы. В рамках переговоров был заслушан доклад министра экономического развития республики Умалата Торшхоева.

Он рассказал, что Акбаши Гюрхан посетил «Швейную фабрику — Ингушетия» и заинтересован в сотрудничестве.

Директор «Акбаш Холдинга» намерен поставлять комплектующие и ткани на предприятие для последующего пошива одежды. Акбаши Гюрхан подчеркнул, что оборудование, представленное на фабрике, отвечает всем современным требованиям.

В Турцию будет направлена делегация из Ингушетии для определения направлений дальнейшего сотрудничества.


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