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Турецкая компания «Акбаш Холдинг» заинтересована в сотрудничестве с «Швейной фабрикой — Ингушетия»
17.03.2017 01:44
Директор турецкой компании «Акбаш Холдинг» выразил намерение шить одежду на «Швейной фабрике — Ингушетия», сообщает пресс-служба главы РИ.
В резиденции главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова прошла встреча с директором компании «Акбаш холдинг» Акбаши Гюрханом и его помощником Бейбити Сапаралы. В рамках переговоров был заслушан доклад министра экономического развития республики Умалата Торшхоева.
Он рассказал, что Акбаши Гюрхан посетил «Швейную фабрику — Ингушетия» и заинтересован в сотрудничестве.
Директор «Акбаш Холдинга» намерен поставлять комплектующие и ткани на предприятие для последующего пошива одежды. Акбаши Гюрхан подчеркнул, что оборудование, представленное на фабрике, отвечает всем современным требованиям.
В Турцию будет направлена делегация из Ингушетии для определения направлений дальнейшего сотрудничества.
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